Varta-Führer: Stuttgarter "Old Bridge" unter den 20 besten Eisdielen Deutschlands

Der bekannte Hotel- und Restaurantführer "Varta" hat die Gelateria "Old Bridge" aus Stuttgart zu einer der 20 besten Eisdielen Deutschlands gekürt. Eine Eissorte sei dort besonders empfehlenswert: Pistazie.

"Seit über 25 Jahren zählt 'Old Bridge' in Rom zu den Top-3-Adressen für frischen, hausgemachten Eisgenuss", schreibt Varta auf seiner Website. "Seit 2009 kann man hausgemachten Eisgenuss aus Rom, sortenreinen und direkt gehandelten Kaffee, Crêpes und weitere süße Spezialitäten auch in Stuttgart genießen."

Insgesamt stammen acht der 20 Eisdielen auf der Liste aus Baden-Württemberg. Hier geht es zur Übersicht.