Verkehrskontrollen in Stuttgart: Fünf Personen unter Drogen am Steuer

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (26.09.) Verkehrskontrollen in Stuttgart durchgeführt. Kontrolliert wurde in der Heilbronner Straße. Dabei richteten die Beamten ihr Augenmerk insbesondere auf die Drogenbeeinflussung von Verkehrsteilnehmern.

18 Polizeibeamte kontrollierten ab 13.30 Uhr für rund zwei Stunden den Verkehr in Richtung Pragsattel. Bei der Kontrolle von 28 Fahrzeugen und 42 Personen ergab sich unter anderem bei fünf Verkehrsteilnehmern der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen am Steuer unterwegs waren. Zwei davon hatten außerdem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Alle fünf mussten eine Blutprobe abgeben und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.