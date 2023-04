Verletzter steigt in die S3: Jugendliche attackieren Mann am Bahnhof Stuttgart

Vier Jugendliche haben am Donnerstagabend (06.04.) einen Mann am S-Bahn-Gleis am Hauptbahnhof in Stuttgart attackiert. Die Polizei sucht nun Zeugen – und den Geschädigten.

Was laut Bundespolizei in Stuttgart passiert ist

Laut Bundespolizei schlugen und traten vier Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren gegen 22.30 Uhr aus unbekannten Gründen auf den Mann ein. Zeugen alarmierten die Polizei, die die Jugendlichen noch am S-Bahnsteig antreffen konnte.

Gegen die ukrainischen Staatsangehörigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Vom Geschädigten fehlte allerdings jede Spur.

Wer ist der Mann, der in die S3 stieg? Polizei sucht Zeugen

Nach aktuellen Erkenntnissen stieg der verletzte Mann vor dem Eintreffen der Polizei in eine S3 Richtung Backnang. Die Bundespolizei beschreibt ihn als 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit hellen Haaren und einem olivgrünen Kapuzenpullover. Zeugen und vor allem der Geschädigte können sich unter der 0711 870350 bei der Bundespolizei melden.