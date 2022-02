Vermisste Teenager aus Schwäbisch Gmünd und Geislingen aufgefunden

Zwei als vermisst gemeldete Teenager sind am Samstag (26.02.) wohlbehalten aufgefunden worden. Das teilte die Polizei mit.

Die 15-Jährige aus Schwäbisch Gmünd und ihr 16 Jahre alter Halbbruder waren nach einem Streit mit den Elter nicht mehr nach Hause gekommen. Seit dem 18. Februar galten die beiden als vermisst. Am Dienstag hatte die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach den Teenagern gesucht. Am Samstag wurden sie in einem Einkaufszentrum in der Ulmer Weststadt wohlbehalten aufgefunden.