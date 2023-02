Am Donnerstag (23.02.) hat die Polizei nach einer vermissten Zwölfjährigen aus Nordhausen (Thüringen) gesucht. Ein Foto sowie eine detaillierte Personenbeschreibung waren veröffentlicht worden.

Daraufhin konnte die Jugendliche noch am Abend in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) angetroffen werden. Inzwischen befindet sich wieder bei ihren Eltern. Die Öffentlichkeitsfahndung wird dementsprechend zurückgenommen.