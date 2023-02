Vermisstensuche in Stuttgart: 86-Jähriger mit Demenz aus Klinik verschwunden

Die Polizei Stuttgart hat eine Vermisstenmeldung für einem 86-Jährigen herausgegeben, der im Krankenhaus Bad Cannstatt als vermisst gemeldet wurde. Suchaktionen verliefen bislang ergebnislos.

Der an Demenz erkrankte Klaus Dieter Franck aus Esslingen war am Mittwochvormittag (08.02.) zur Untersuchung in der Klinik im Preißnitzweg. Seit 10.45 Uhr ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Der Vermisste: Personenbeschreibung und Foto

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, schlank, graue Haare und Vollbart. Er trägt eine grüne Jacke, eine grauschwarze Jogginghose, einen braun-gestreiften Schal und führt vermutlich eine schwarze Herrentasche mit sich. Der 86-Jährige ist laut Polizei zu Fuß und entsprechend nur langsam unterwegs.

Der vermisste 86-Jährige. © Polizeipräsidium Reutlingen

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei in Esslingen melden.