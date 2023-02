Die Polizei Stuttgart hat nach einem vermissten 86-Jährigen gesucht. Der an Demenz erkrankte Senior war am Mittwochvormittag (08.02.) in einem Krankenhaus in Bad Cannstatt als vermisst gemeldet worden. Am Donnerstagmorgen (09.02.) konnte er im Stadtgebiet von Stuttgart wohlbehalten aufgefunden werden, die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin zurückgenommen.