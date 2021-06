Vermisster 13-Jähriger aus Bad Cannstatt: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Die Polizei fahndet mit einem Echtbild nach dem 13 Jahre alten Muhammednur Celik. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag (10.06.) verließ der Junge am 09. Mai die Wohnung seiner Mutter in Bad Cannstatt und wollte einen Verwandten in Remseck besuchen. Dort kam der 13-Jährige jedoch nicht an.

Die Polizei fahndet nach dem 13 Jahre alten Muhammednur Celik. © Polizei Stuttgart

"Am 10.05.2021 bestand gegen 13.00 Uhr nochmals telefonisch Kontakt mit dem Jungen", heißt es von der Polizei. Maßnahmen der Beamten führten bislang ebenfalls nicht zum Auffinden des Jungen. Der Vermisste ist etwa 170 bis175 cm groß und hat eine kräftige Statur. Er hat braune Augen und braune Haare, welche er oben länger als an den Seiten trägt. Er spricht Deutsch mit Akzent und Türkisch. Zuletzt trug er eine blaue Jogginghose, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze sowie schwarz-rote Sportschuhe.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 13-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.