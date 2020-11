Der seit Montagabend (23.11.) gegen 18 Uhr vermisste 55-Jährige aus Sindelfingen-Darmsheim ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Mittwochmorgen (25.11.) in einem Waldstück bei Grafenau-Döffingen in einem Waldstück entdeckt.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.