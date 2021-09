Volltrunken und in Schlangenlinien über die Autobahn  bei Ludwigsburg und Stuttgart

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Stark betrunken ist der Fahrer eines Kleinlasters zuerst über die Autobahn 8 gekurvt, hat dann eine Leitplanke beschädigt und brauste schließlich bei Stuttgart auch noch über eine rote Ampel. Zeugen war der Kleinlaster am Sonntagmorgen bereits auf der Höhe einer Raststätte bei Sindelfingen aufgefallen, als er in Schlangenlinien zeitweise über drei Autobahnspuren fuhr.

Als sein Wagen die Planke touchierte, flogen Fahrzeugteile auf ein hinter ihm fahrendes Auto. Nachdem der 48-Jährige die A 8 in Richtung Stuttgart verlassen hatte, konnte ihn eine Stuttgarter Polizeistreife in der Stadt schließlich stellen. Der Mann war Angaben der Polizei zufolge so betrunken, dass er nicht einmal mehr selbstständig aus dem Fahrzeug steigen konnte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

