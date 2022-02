VVS kündigt Fahrplanänderungen in der Nacht von Sonntag auf Montag an - Grund dafür sind Bauarbeiten

In der Nacht von Sonntag auf Montag (8./.9.11.) gibt es wegen Bauarbeiten Änderungen im Bahnverkehr. An der Tunnelrampe am Stuttgarter Hauptbahnhof werden Arbeiten an den Gleisen durchgeführt. Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) kündige folgende Änderungen zwischen 22.30 und 04.10 Uhr an:

Die S1 wird zwischen Bad Cannstatt und Vaihingen über Hauptbahnhof (oben) umgeleitet. Die Halte in Hauptbahnhof (tief), Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld entfallen.

Die S2 fährt ohne Einschränkungen durch den S-Bahn-Tunnel.

Die S3 fährt nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt.

Die S4 fährt nur zwischen Backnang bzw. Marbach und Hauptbahnhof (oben).

Die S5 fährt ohne Einschränkungen durch den S-Bahn-Tunnel.

Die S6 fährt nur zwischen Backnang bzw. Marbach und Hauptbahnhof (oben).