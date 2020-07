Wegen fehlender Maske: 30-Jähriger schlägt Zugbegleiter in Plochingen

Ein 30-jähriger hat am Freitag (10.07.) gegen 16.30 Uhr einem Zugbegleiter in einer Regionalbahn nach Plochingen ins Gesicht geschlagen, nachdem dieser ihn auf das Fehlen seines Mund-Nasenschutzes hingewiesen hatte. Der deutsche Staatsangehörige war auf der Fahrt von Ulm nach Stuttgart durch den 25-jährigen Zugbegleiter ohne Mund- und Nasenschutz angetroffen worden. Als der Go-Ahead-Mitarbeiter den 30-Jährigen auf das Fehlen der Maske ansprach, soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. In der Folge schlug der Reisende laut Polizeibericht dem Bahnmitarbeiter offenbar mit der Faust ins Gesicht.

Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei nahmen den tatverdächtigen Mann am Bahnhof Plochingen vorläufig fest. Der Zugbegleiter hatte Schmerzen im Gesicht, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 0711/870350 bei der Polizei melden.