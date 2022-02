Wegen Polizeieinsatz im Hauptbahnhof Stuttgart: Verspätungen und Fahrtausfälle auf allen S-Bahn-Linien

Infolge einer polizeilichen Ermittlung in einer S-Bahn in Hauptbahnhof (tief) war die Strecke von Schwabstraße nach Hauptbahnhof (tief) ab 21.14 Uhr zwischenzeitlich blockiert. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) am Montag (10.05.) mit. Aus diesem Grund kommt es momentan noch im S-Bahnverkehr der S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 im Bereich von Vaihingen/Schwabstraße nach Hauptbahnhof zu Verspätungen und Haltausfällen.

Die Strecke ist wieder freigegeben

Laut VVS war der Polizeieinsatz im Fahrzeug jedoch wenige Minuten später, um 21.21 Uhr, bereits beendet. Die S-Bahnen können wieder regulär durch den S-Bahntunnel verkehren. Es kommt vorübergehend noch zu Folgeverspätungen und -ausfällen, bis dass der entstandene Rückstau sich wieder aufgelöst hat.