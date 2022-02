Weichenstörung am Bahnhof Schorndorf: Verspätungen bei S-Bahnen der Linie S2

10.01 Uhr:

Die S-Bahn der Linie S2 verkehrt wieder planmäßig.

9.00 Uhr:

Wie der VVS mitteilt, ist die Weichenstörung in Schorndorf behoben. Dennoch komme es vorübergehend noch zu Abweichungen im Bereich Grundbach – Schorndorf, bis sich die Linie S2 wieder eingetaktet hat. Fahrgäste müssen noch mit Verspätungen und vereinzelten Teilausfällen rechnen. Sie werden gebeten, die Ansagen am Bahnsteig und in den Zügen zu beachten.

8.55 Uhr:

Wegen einer Reparatur an einer Weiche im Bahnhof Schorndorf können die Züge der Linie S2 die S-Bahnbahnsteige aktuell nicht anfahren. Die Linie S2 beginnt und endet aktuell in Weiler (Rems). Deswegen kommt es vereinzelt zu Ausfällen auf den Verstärkertakten der Linie S2. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit.

Laut VVS sind Techniker bereits vor Ort, um die Störung schnellstmöglich zu beheben. Ab circa 9 Uhr fahren zwei Busse der Firma Eisenmann Reisen im Pendel zwischen Schorndorf und Weiler (Rems).

Der VVS bittet Fahrgäste, die ausgehängten SEV Schilder zu beachten. Mehr Informationen zu den SEV Haltestellen gibt es auf der Homepage des VVS unter „Karten und Pläne“.