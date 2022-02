Weichenstörung am Hauptbahnhof: Verspätungen und Fahrtausfälle bei den S-Bahnen

8.32 Uhr:

Wie der VVS mitteilt, ist die Weichenstörung behoben. Die S-Bahnen fahren im Innenstadtbereich vom Hauptbahnhof (tief) Richtung Schwabstraße wieder regulär. Es komme jedoch vorübergehend zu einzelnen Fahrtabweichungen, bis der entstandene Rückstau sich vollständig abgebaut hat.

8.05 Uhr:

Wegen einer Weichenstörung kommt es im Innenstadtbereich von Hauptbahnhof (tief) in Richtung Schwabstraße bei den S-Bahnen zu Verspätungen. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Dienstag (30.11.) mit. Vereinzelt umfahren S-Bahnen den Störungsbereich. Dadurch kommt es auch zu Haltausfällen. Fahrgäste werden gebeten, auf die Anzeigen und Lautsprecheransagen an den Bahnsteigen zu achten.