Weichenstörung in Fellbach: Verspätungen und Fahrtausfälle bei S2 und S3

7.56 Uhr:

Die Weichenstörung in Fellbach ist laut VVS behoben. Die Linien S2 in Richtung Filderstadt und S3 in Richtung Flughafen fahren wieder regulär. Es kann jedoch vorübergehend noch zu einzelnen Fahrplanabweichungen kommen.

6.51 Uhr:

Wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, kommt es aktuell zu Verspätungen bei den S-Bahnen der Linie S2 in Richtung Filderstadt und S3 in Richtung Flughafen. Es sei zudem mit einzelnen Umleitungen und Ausfällen auf der Linie S2 und S3 zu rechnen. Grund dafür ist eine Weichenstörung in Fellbach

Fahrgäste werden gebeten, auf die Anzeigen und Bahnsteigansagen an den Bahnsteigen zu achten und ihre Reiseverbindung in der elektronischen Fahrplanauskunft zu prüfen.