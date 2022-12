Weichenstörung in Stuttgart behoben: Verspätungen und Ausfälle bei S-Bahnen

Infolge einer defekten Weiche am Stuttgarter Hauptbahnhof konnten die S-Bahnen am Donnerstag (15.12.) nicht wie gewohnt verkehren. Mittlerweile sind die Weichenarbeiten abgeschlossen. Das teilte der Verkehrs- und Tarifbund am Freitagmorgen (16.12.) mit. Die S-Bahnen der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 können an der S-Bahnrampe am Stuttgarter Hauptbahnhof wieder regulär verkehren. Es kommt allerdings noch zu Folgeverspätungen und -ausfällen, bis sich der entstandene Rückstau wieder aufgelöst hat.

Arbeiten konnten wegen Kälte nicht abgeschlossen werden

Grund für die Weichenstörung war laut einem Sprecher der Deutschen Bahn das Wetter. An der defekten Weiche sollte in der Nacht auf Donnerstag und Freitag gearbeitet werden. Die Arbeiten konnten aber aufgrund der Kälte nicht abgeschlossen werden, so der Sprecher. Daher wurde beschlossen, die Geschwindigkeit auf dieser Weiche für den Donnerstag (15.12.) zu reduzieren. Der VVS meldet am Freitag (16.12.) um 5.54 Uhr das die Arbeiten abgeschlossen sind.