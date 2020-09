Weil der Stadt: Betrunkener Mann wird von S-Bahn erfasst

Am Mittwoch (2.9.) wurde gegen 20.10 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Weil der Stadt und Renningen ein 49-jähriger auf Höhe des Schießrainweges von einer S-Bahn an der Schulter touchiert. Der mit 2,1 Promille stark alkoholisierte Mann hatte sich zuvor im Gleisbereich aufgehalten. Der Zug konnte trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Mann brach sich die Schulter und erlitt leichte Verletzungen am Kopf und Abschürfungen am Körper. Er wurde von Rettungskräften erstversorgt und in eine Klinik gebracht.

Alle in der S-Bahn befindlichen Reisenden verblieben unverletzt und konnten nach Eintreffen eines Ersatzlokführers ihren Reiseweg fortsetzen. Das betroffene Gleis musste für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verspätungen und Ausfällen der S-Bahn.

Die Polizei geht derzeit aufgrund des Atemalkoholtests von 2,1 Promille von Betrunkenheit als Ursache aus. Der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr rechnen.