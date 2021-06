Weitere Lockerungen der Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten in Stuttgart ab Montag (07.06.)

Weil die 7-Tage-Inzidenz in Stuttgart am Samstag (05.06.) bei 34,3 lag, wird es ab Montag (07.06.) weitere Lockerungen und Erleichterungen in der Landeshauptstadt geben. Das gab die Stadt Stuttgart am Sonntag (06.06.) bekannt.

Das Land Baden-Württemberg hat am 3. Juni eine Änderung der Corona-Verordnung verabschiedet. Danach ist es bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 an fünf aufeinander folgenden Tagen, frühestens jedoch zum 7. Juni, möglich, direkt in die dritte Öffnungsstufe überzugehen. Diese Voraussetzung ist für Stuttgart erfüllt.

Der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, Prof. Stefan Ehehalt, sagte zu den sinkenden Infektionszahlen und den damit verbundenen Lockerungen: „Wir sind aktuell auf einem guten Weg: Die Inzidenzzahlen sind deutlich gesunken, die Patientenzahlen in den Krankenhäusern rückläufig und unsere älteren Menschen besser geschützt.“ Jetzt sei es wichtig, einen erneuten exponentiellen Anstieg der Inzidenz zu verhindern.

Mit dem Übergang in die dritte Öffnungsstufe sind ab Montag unter anderem folgende zusätzliche Lockerungen in Stuttgart möglich: