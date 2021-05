Wilhelma Stuttgart begrüßt neue Bewohner: Zwei Brillenbären aus Frankfurter Zoo eingezogen

Auf der Bärenanlage der Wilhelma Stuttgart gibt es zwei Neuankömmlinge. Das gibt der zoologisch-botanische Garten in einer Pressemitteilung am Donnerstag (20.05.) bekannt. Die beiden Brillenbären kommen aus dem Zoo in Frankfurt. Nach ihrer Ankunft Ende April mussten die 18-jährige Cashu und ihre dreijährige Tochter Suyana standardmäßig zunächst zur Quarantäne in den Innenställen bleiben heißt es in der Pressemitteilung. Dabei wurden sie einem eingehenden Gesundheitscheck unterzogen.

Nach einer Eingewöhnungsphase erkunden die beiden Bären nun die Hügel. Bisher war die Gesamtanlage aus drei Gehegen aufgeteilt für Brillenbären und Syrische Braunbären. Nachdem der letzte Bewohner im November in hohem Alter gestorben war, hat die Wilhelma das ganze Terrain den Brillenbären zugeschlagen.

„Weil sie im Bestand bedroht sind, möchten wir die Brillenbären stärker fördern“, erklärt Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin.

Nach dem Tod des fast 31-jährigen Brillenbären Ambrose im November hatte der Zoologisch-Botanische Garten die Zeit ohne Tierbesatz genutzt, die Anlage für die künftigen Bewohnerinnen einzurichten. Denn während Braunbären sehr bodenständig leben, lieben Brillenbären es, zu klettern und in der Höhe zu schlafen.

In der Natur geht der Bestand der Brillenbären beständig zurück. Ihr Lebensraum zerfällt in immer kleinere Parzellen, weil besonders der Landbedarf für die Rinderhaltung zu immer weiteren Waldrodungen führt.