Wilhelma Stuttgart: Wegfall der Maskenpflicht in den Innenräumen ab 01.06.

Ab sofort entfällt in allen Bereichen der Wilhelma Stuttgart die Maskenpflicht. Das gilt sowohl in den Innenräumen als auch in den gekennzeichneten Bereichen des Zoos, wie die Wilhelma am Mittwoch (01.06.) bekannt gab.

Aufgrund der weiterhin rückläufigen Corona-Zahlen sei es ab jetzt möglich beim Maske tragen auf Freiwilligkeit zu setzen.

Kindertag in der Wilhelma

Das könnte vor allem die kleinen Besucher des Zoos erfreuen. Am Pfingstmontag (06.06.) findet dort der Wilhelma-Kindertag statt. Das gesamte Programm beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Alle Angebote an diesem Tag sind im normalen Eintrittspreis bereits enthalten. Kinder unter 6 Jahren können wie immer umsonst den Zoo besuchen. Unter anderem dabei sein werden Zauberer, Seifenblasenkünstler und eine Teddyklinik. Der VfB Stuttgart ist mit einem Torwandschießen durch seine Fußballschule ebenfalls vertreten.