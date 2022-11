WM Katar 2022: Deutschland gegen Spanien – wo läuft das Spiel im TV oder Stream?

Am Sonntag (27.11.) spielt Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Spanien. Anpfiff ist um 20 Uhr. Nach der Niederlage gegen Japan beim WM-Auftakt steht die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick unter Druck.

Wo kann ich das Spiel Deutschland gegen Spanien am 27. November 2022 schauen?

Das WM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien wird live im Free-TV im ZDF und bei dem Telekom-Angebot "Magenta TV" übertragen.

Gegen wen spielt Deutschland noch in der Gruppenphase?

Deutschland ist in Gruppe E und trifft im letzten Spiel der Gruppenphase am 1. Dezember um 20 Uhr auf Costa Rica.

Wann wird angepfiffen?

Am ersten und zweiten Spieltag immer zu den gleichen Zeiten angepfiffen: um 11, 14, 17 und 20 Uhr deutscher Zeit. Ab dem dritten Spieltag gelten die Anstoßzeiten 16 und 20 Uhr. Halbfinale finden am 13. und 14. Dezember statt und beginnen um 20 Uhr. Das Finale ist am 18. Dezember um 16 Uhr. Die Ausstrahlung ist in Deutschland dreigeteilt.

Welche WM-Spiele gibt es kostenlos zu sehen?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der WM im Wechsel auf. Das Finale am 18. Dezember ist ab 16 Uhr live im Ersten zu sehen. Kostenlose Livestreams der jeweiligen Übertragungen gibt es jeweils in der ARD-Mediathek und in dre ZDF-Mediathek. Diese sind nur innerhalb Deutschlands beziehungsweise von deutschen IP-Adressen aus abrufbar. Die Spiele der deutschen National-Elf werden alle in der ARD und im ZDF gezeigt. In der Gruppenphase geht es gegen Japan, Spanien und Costa Rica.

Für welche Spiele muss ich zahlen?

Die Telekom hat sich alle 64 Spiele der Fußball-WM in Katar für seinen Dienst MagentaTV gesichert. Dort laufen 16 Partien exlusiv. Wer also alle 64 WM-Begegnungen sehen möchte, muss dafür also ein MagentaTV-Abo für mindestens zehn Euro im Monat abschließen. Nur bei Magenta TV laufen nach Angaben der Deutschen Telekom:

die acht parallelen Spiele am letzten Gruppenspieltag

zwei Achtelfinale

ein Viertelfinale

das Spiel um Platz drei, sofern Deutschland nicht dabei ist

Wo gibt es Dokumentationen über die WM in Katar zu sehen?

Bei dieser WM steht das Gastgeberland besonders im Fokus. Manche Menschen boykottieren das Turnier. Es gibt inzwischen zahlreiche kritische Dokumentationen über die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Einige Beispiele: