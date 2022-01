Wohnungsbrand in Stuttgart: Polizei geht nicht von Verbrechen aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus mit einer Toten in Stuttgart hat kein Verbrechen als Hintergrund. Es werde von Fahrlässigkeit ausgegangen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Bei dem Brand am Dienstag wurde die Leiche einer Frau entdeckt. Es handelte sich um die 86 Jahre alte Bewohnerin. Ihren 88 Jahre alten Ehemann hatte die Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-875328/2