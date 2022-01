Zoll kassiert gefälschte Spielwaren ein

Böblingen (dpa/lsw) - Zollbeamte in Böblingen haben kurz vor Weihnachten rund 680 Pakete mit Kinderspielzeug gestoppt, die an eine Firma im Raum Nagold (Landkreis Calw) gehen sollten. Wie sich jetzt herausstellte, hatten die Fahnder den richtigen Riecher: Bei Figuren bekannter Spielzeugserien habe es sich um Plagiate gehandelt, teilte der Zoll am Montag mit. Knapp 1550 Spielzeughandys seien zudem zu Unrecht mit Markenzeichen eines amerikanischen Konzerns ausgestattet worden. Hunderte Produkte würden nun vernichtet. Bei anderen Waren fehlten Warnhinweise. Hier müsse nun das Regierungspräsidium die Produktsicherheit bewerten. Die Pakete stammten aus Großbritannien.

