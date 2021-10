Zollermittler decken gleich zweimal Zigarettenschmuggel auf

Gruibingen (dpa/lsw) - Gleich zweimal haben Zollermittler in der vergangenen Woche auf der Autobahn 8 nahe Gruibingen (Kreis Göppingen) Zigarettenschmugglern aus Rumänien das Handwerk gelegt. Nach Mitteilung vom Montag, entdeckten die Zöllner in Höhe des Parkplatzes «Am Kornberg» in einem Fall 47 Stangen Zigaretten in einem Kleintransporter. Die meiste Schmuggelware war dabei im Motorraum des Fahrzeugs versteckt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung ein und erhoben 1580 Euro Tabaksteuer. In einem Auto wurden bei einer Überprüfung einige Tage später 11 000 Zigaretten im Dachhimmel versteckt entdeckt. Auch gegen diesen Fahrer wird nun wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 1800 Euro ermittelt.

