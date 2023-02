Zug entgleist: Bundespolizei ermittelt gegen Lokführer

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines entgleisten Zugs am Stuttgarter Hauptbahnhof hat die Bundespolizei Ermittlungen gegen den Lokführer aufgenommen. Gegen den 55-Jährigen bestehe der Anfangsverdacht des gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Zuvor hatten die «Stuttgarter Nachrichten» und die «Stuttgarter Zeitung» berichtet. Der Triebzug war am Montag kurz vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof aus den Schienen gesprungen. Fahrgäste waren nicht betroffen. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde bei einer Rangierfahrt ein Signal überfahren. Ermittelt werde nun, ob das Signal falsch eingestellt war oder der Lokführer es übersehen habe.