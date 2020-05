Zusammenprall mit Fahrlehrer: 18-Jähriger bei Motorrad-Fahrstunde bei Ilshofen schwer verletzt

Ein 18-jähriger Fahrschüler ist am Mittwoch (20.05.) bei seiner Motorrad-Fahrstunde bei Ilshofen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige zusammen mit seinem 43 Jahre alten Fahrlehrer auf der Landesstraße in Richtung des Autobahnzubringers bei Wolpertshausen gefahren. Beide waren auf einem Honda-Motorrad unterwegs. Der 43-Jährige überholte den 18-Jährigen. Als der Fahrlehrer dann wieder einscheren wollte, stießen die Motorräder zusammen. Der 18-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.