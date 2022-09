Zwölfjähriger stürzt durch Fenster und wird schwer verletzt

Nürtingen (dpa/lsw) - Ein Zwölfjähriger ist durch das Dachfenster einer Schule in Nürtingen (Landkreis Esslingen) gebrochen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Junge mit einem Freund auf das Gebäude geklettert, als die Kinder außerhalb der Schulzeit auf dem Schulgelände unterwegs waren. Wie genau sie auf das Dach gelangten, war zunächst unklar. Der Junge sei am Donnerstagabend mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.