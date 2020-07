Zwei Fahrzeuge prallen zusammen: Vollsperrung auf A6

Wolpertshausen (dpa/lsw) - Ein Lastwagen und ein Transporter, beide mit Lithium-Batterien geladen, sind bei einem Unfall auf der Autobahn 6 zusammengeprallt. Die A6 wurde am Dienstagmorgen an der Unfallstelle bei Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) in Richtung Nürnberg voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war unklar, ob die leicht brennbare und explosive Ladung eines der beiden Fahrzeuge Schaden genommen hatte.

Den Angaben zufolge war der Fahrer des Lastwagen-Gespanns wegen Übermüdung von der Straße abgekommen und beim Gegenlenken mit seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn gekippt. Der Fahrer des Transporters konnte den Zusammenstoß den Angaben nach nicht mehr verhindern. Der Schaden wird auf mindestens 120 000 Euro geschätzt. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Im Laster befanden sich laut Polizei rund 10 Tonnen Batterien, im Transporter annähernd 400 Kilo. Laut Polizeisprecherin gehörten die Fahrzeuge nicht zusammen, rein zufällig seien sie mit demselben Gefahrgut unterwegs gewesen. Die Bergung könne noch bis zum Vormittag dauern. Am Morgen staute sich an der Unfallstelle der Verkehr über mehrere Kilometer.