Zwei Haftbefehle: Räderdiebstahl und falsche Abrechnungen

Rutesheim (dpa/lsw) - Zwei Männer sollen Räder von Porsche-Sportwagen im Wert von über 40.000 Euro gestohlen und Corona-Schnelltests falsch abgerechnet haben - nun sitzen ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft. In mindestens 20 Fällen sollen sie im Raum Rutesheim (Kreis Böblingen) vor allem in Tiefgaragen die Autos aufgebockt und die Räder dann abmontiert haben, wie die Polizei Ludwigsburg am Freitag mitteilte.

Ende 2021 habe das Duo dann eine Firma gegründet und Schnelltestzentren in Bietigheim-Bissingen, Schwieberdingen und Korntal-Münchingen betrieben. Durch Abrechnungsbetrug sei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die beiden Verdächtigen sitzen seit Mitte April in Untersuchungshaft.