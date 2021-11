Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Stuttgart

Aichelberg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Stuttgart sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine 18 Jahre alte Autofahrerin bei Aichelberg (Landkreis Göppingen) den Wagen eines entgegenkommenden 49-Jährigen beim Linksabbiegen übersehen. Die Fahrzeuge stießen am Donnerstag zusammen, wobei die 18-Jährige und der 49-Jährige schwer verletzt wurden. Beide kamen ins Krankenhaus.

