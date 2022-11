Zwei Stadtbahnen stoßen in Stuttgart zusammen: Mann leicht verletzt

Zu einem eher ungewöhnlichen Unfall kam es am Mittwochabend (2.11.) gegen 18 Uhr in der Augsburger Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt. Zwei Stadtbahnen der Linie U13 stießen laut einer Polizeimeldung im Bereich der Unterführung unter der Deckerstraße an einer Engstelle aus noch ungeklärter Ursache zusammen.

35-Jähriger leicht verletzt

Ein 35-jähriger Mann, der sich in der Bahn in Richtung Untertürkheim befand, wurde dabei leicht verletzt. Außerdem entstand an den Stadtbahnen, die in entgegengesetzer Richtung fuhren, ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich, so die Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Schienenverkehr auf der U13 Linie im Unfallbereich etwa zwei Stunden lang gesperrt. Die SSB hatte einen Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Auch der Straßenverkehr musste aber im Bereich der Unfallstelle fast eine Stunde lang gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut der Polizei noch an.