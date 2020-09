Teil-Öffnung der Mercedes-Benz-Arena: So läuft der Ticket-Verkauf für das VfB-Heimspiel gegen den SC Freiburg

Bis zu 12.000 Zuschauer dürften bereits am Samstag (17.09.) ins Stadion des VfB Stuttgart, doch der Verein plant für das erste Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison lediglich mit 8.000 Fans.

"Wir sehen dies als Auftakt der sechswöchigen Testphase und haben deshalb bewusst noch nicht die maximal zulässige Kapazität ausgeschöpft", sagt Vorstandschef Thomas Hitzlsperger. "Sorgfalt geht hier ganz klar vor Geschwindigkeit." Erst im kommenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (03. Oktober) will der VfB die maximal zulässige Zuschaueranzahl in die Arena lassen.

Die Tickets werden exklusiv an Dauerkarteninhaber und Businesskunden abgegeben. Für Offizielle Fanclubs greift eine Kontingentlösung über die Fanbetreuung. Der Verkauf startet am Freitagvormittag ausschließlich über den VfB-Onlineshop. "Weitere Informationen hierzu werden folgen", heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstagmittag.

Thomas Hitzlsperger begrüßt die sechswöchige Testphase zur Wiederzulassung von Zuschauern in den Stadien: „Es war uns immer ein Anliegen eine möglichst einheitliche, solidarische Lösung für die gesamte Liga zu finden. Da bis zuletzt Fragen mit den Behörden zu klären waren, haben wir beschlossen, unser Heimspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag vor ca. 8.000 Zuschauern zu bestreiten.“