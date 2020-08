Nach der 3:0-Niederlage gegen den englischen Meister FC Liverpool steht für den VfB Stuttgart das nächste Testspiel im Trainingslager in Kitzbühel an. Ab 16 Uhr treffen die Schwaben im "Helden Cup" auf den Zweitligisten Hamburger SV. Die Partie findet aufgrund der aktuellen Corona-Situation ohne Zuschauer statt. Verfolgen Sie die Partie hier in unserem Liveticker: