Waiblingen. Am Freitag, 27. Januar, bringt das Eurostudio Landgraf um 20 Uhr ein amüsantes Schauspiel in zwei Akten von Pulitzerpreisträger Ayad Akhtar mit einem Ensemble rund um Hansa Czypionka auf die Bühne des Ghibellinensaals im Bürgerzentrum Waiblingen. Wir verlosen 3 x 2 Karten.

Um 19.15 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück. Im Mittelpunkt des pointenreichen Kammerspiels steht die Familie des aus Pakistan in die USA eingewanderten Patriarchen Afzal. Die Werte seines Heimatlandes aufrechterhaltend, gerät er mit seinen Töchtern in mehrere Konflikte: Mahwish möchte heiraten, muss aber warten, bis ihre ältere Schwester Zarina diesen Schritt geht; daher sucht Afzal dieser auf einem muslimischen Partnerportal einen Mann. Zündstoff bietet auch der Roman, den Zarina schreibt, in dem sie das Frauenbild des Propheten Mohammed hinterfragt. Als Afzal das Manuskript in die Hände fällt, ist er entsetzt … „The Who and the What“ bezieht sich auf ein Zitat des französischen Philosophen Jacques Derrida über den Zusammenhang zwischen dem Wer und dem Was in der Liebe.

In der Rolle des Afzal ist nach einer Umbesetzung nun Hansa Czypionka zu erleben. Hansa Czypionka studierte Schauspiel an der renommierten Folkwang Hochschule in Essen und spielte unter anderem am Schauspielhaus Bochum und am Wiener Burgtheater. Er wirkte mit im Oscar-nominierten Film „Jenseits der Stille“ von Caroline Link sowie in Dominik Grafs Kultfilm „Die Sieger“. Für seine Darstellung des Kemal Kayankaya in „Happy Birthday, Türke!“ von Doris Dörrie wurde er mit dem Bayrischen Filmpreis und dem Civis-Preis ausgezeichnet.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.

Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4,0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de, www.eventim.de.

Karten kosten zwischen 27 und 36 Euro, ermäßigt zwischen 22 und 31 Euro.

