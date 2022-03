Theater: „Sophie und ich“

Schorndorf. Wie sind die Wege, die man geht im Leben? Es gibt nichts Unpolitisches, nur ein „entweder – oder“! Ein hochaktuelles Stück ist „Sophie und ich“, das am Donnerstag, 17. März, 20 Uhr, in der Barbara-Künkelin-Halle von den Deutschen Kammerschauspielen präsentiert wird. Für diese mutige Theateraufführung verlosen wir 3 x 2 Karten.

Die fiktive Theaterbegegnung wäre möglich gewesen: Die Studentin und Widerstandskämpferin Sophie Scholl und Hitlers junge Sekretärin Traudl Humps waren beide im Bund Deutscher Mädel.

Sie begegnen sich in diesem dicht gewebten Stück und diskutieren über Widerstand und Mitläufertum aus der Sicht junger Frauen, zwei extreme Positionen gesellschaftlichen Lebens prallen ohne den moralischen Zeigefinger aufeinander. Persönliche Verantwortung entscheidet auch heute noch über die Gestaltung unserer Gesellschaft. Ein faszinierendes, spannendes, ein hochaktuelles und mutiges Theaterstück.

Schülerinnen, Schüler und Schulklassen erhalten auf Anfrage eine Ermäßigung.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro (inklusive Gebühr) und an der Abendkasse 24 Euro. Karten sind erhältlich bei MKT Druckpunkt und Ticketshop in der Kirchgasse in Schorndorf und auf www.reservix.de.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

