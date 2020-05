Das „Plus“ an Serviceleistungen

Ob als zertifizierter Partner für Skoda Automobile und Ford Service, mit dem 24-Stunden-Kundenservice, dem für Kunden kostenfreien Hol- und Bringservice, dem Ersatzwagenservice oder als vertrauensvoller Partner für Fahrzeuge aller Marken – das Team des Autohauses gibt täglich sein Bestes, um seinen Kunden ein umfangreiches Servicepaket und ein „Plus“ an Leistungen zu bieten.

Zertifizierter Servicepartner für Ford und Skoda

Seit Oktober des vergangenen Jahres ist das Autohaus Parente Ford Servicepartner. Nicht nur Wartungen und Reparaturen, sondern auch Garantieleistungen können die Werkstattexperten nun problemlos abwickeln. Seit mehr als 25 Jahren ist das Autohaus Parente zudem bereits Skoda Servicepartner. Auch hier gilt: Sämtliche Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten und Garantieleistungen wickelt das Team ab.

Werkstatt: professionell und meisterlich

„Nicht nur Skoda- und Ford- Fahrzeuge sind bei uns in besten Händen. Durch unsere Profiservice- Meisterwerkstatt können unsere Kunden bei uns alle weiteren Marken reparieren lassen – und das ganz ohne Verlust der Herstellergarantie“, erklärt Geschäftsführerin Silvia Parente, die das Unternehmen zusammen mit ihrer Schwester Cristina führt. Vater Alejandro Parente leitet den Service im Familienbetrieb. Egal ob Wartungsarbeiten, Schadenabwicklung bei Unfalloder Glasschäden, Garantiearbeiten, Haupt- und Abgasuntersuchung, saisonaler Räderservice und Rädereinlagerung am eigenen Standort – im Autohaus Parente werden die Fahrzeuge der Kunden von A bis Z umfassend versorgt. „Mit unserem kostenlosen Holund Bringservice im Umkreis von 15 Kilometern, unserem Ersatzwagenservice und 24 Stunden- Notdienst lassen wir Sie nicht im Regen stehen. Wählen Sie einfach 0800 PARENTE und Sie erreichen uns 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr“, sagt Silvia Parente.

Auswahl an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen

Und wenn es doch einmal etwas Neues sein soll, bietet AP Automobile, Partner des Autohauses Parente, am eigenen Standort attraktive Angebote aller Marken an. Von Neu-, Gebraucht- und EUFahrzeugen über attraktive Tageszulassungen bis zu Leasingrückläufern finden Kunden eine umfassende Auswahl. „Wir greifen auf einen Bestand von über 500 Fahrzeugen zu und haben sicher für jeden Geschmack das Richtige dabei. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir beraten Sie gerne.“