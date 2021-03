Mehrwertbonus sichern

„Wir durften das ganze Jahr über Brötchen backen, zwar kleinere als sonst, aber wir hatten immer zu tun, dafür sind wir unseren Kundinnen und Kunden dankbar“, erzählt Lothar Buchfink über die Arbeit in der Zeit von COVID-19. „Die Pandemie trifft jeden - nur eben individuell. Mit unseren Mehr-drin-Aktionen möchten wir die Kundentreue belohnen: Mit dem Mehrwertbonus und Serviceleistungen.

Mazda - rein elektrisch

Mit dem MX-30 präsentiert Mazda sein erstes voll elektrisches Modell. Der MX-30 steht für unverwechselbares Design, innovative Technologien, einzigartiges Handling und ein elektrisierendes Fahrgefühl. „Der MX-30 wird gerne getestet, vor allem auch als Ersatzfahrzeug bei Kundendienstarbeiten. Und was mir aufgefallen ist, die Fahrer*innen geben den Fahrzeugschlüssel immer mit einem Lächeln im Gesicht zurück“, verrät Lothar Buchfink. So macht E-Mobilität Spaß.

Immer up to date

Die Anforderungen an das Werkstatt-Team werden immer komplexer. Neue Assistenzsysteme und Technologien erfordern Spezialisten im Service. Auch hier ist Auto Buchfink immer up to date mit kontinuierlichen Qualifizierungen seiner Mitarbeiter*innen und modernem technischen Equipment.

Mehr drin . . .

. . . ist auch beim Thema Kundenfreundlichkeit. Dazu zählen beispielsweise ein kontaktloser Hol- und Bringservice des Fahrzeuges. Wer möchte, kann den Fahrservice in die Innenstadt nutzen oder zum nahegelegenen Wonnemar, das mit neuem Besitzer hoffentlich bald wieder öffnen darf. Kaffeefreunde freuen sich über die vielfältige Kaffeeauswahl und der nahegelegene Plattenwald lädt zum Erholungsspaziergang ein.