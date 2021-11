Mit Spaß in den nächsten Urlaub!

Mit dem Wohnmobil zu verreisen, ist für viele Menschen – besonders, wenn sie naturverbunden und freiheitsliebend sind – etwas ganz Besonderes und lässt den Urlaub unvergesslich werden. Wer sich für einen solchen Roadtrip interessiert, ist bei Diane und Claus Reiche genau richtig – denn die Inhaber wissen, wovon sie sprechen. Sie selbst reisen bereits lange Jahre mit dem Wohnmobil durch die Welt und tragen das besondere Camping-Gen in sich.

Vom Campervan bis zum Wohnmobil

Deshalb können sie Interessenten wertvolle Informationen und Tipps mit auf den Weg geben. „Unsere Wohnmobile sind bei uns günstig zu mieten und zu kaufen. Wir vertreten die Marken Mooveo und Crosscamp und können unseren Kundinnen und Kunden alles vom Campervan bis zum teilintegrierten Wohnmobil anbieten“, erklärt Claus Reiche. „Beide Modellvarianten sind qualitativ sehr hochwertige Fahrzeuge, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Sie sind hochwertig und handlich, zudem überzeugt die Raumaufteilung“, erklärt Claus Reiche. Die Wohnmobile - allesamt neue Modelle – sind vollumfänglich ausgestattet, etwa mit Küche, Bad mit Dusche und WC, Fahrradträger, einem extragroßen Kühl- und Gefrierschrank und einem umfangreichen Sicherheitspaket.“ Der Crosscamp ist mit der Größe eines VW-Busses vergleichbar und damit auch als normaler Fünfsitzer alltagstauglich. Er bietet aber auch Camping-Komfort auf kleinstem Raum und mit einem Klappdach sogar einen Schlafplatz für bis zu vier Personen.

Camping-Shop auf gut 100 Quadratmetern

Direkt an das Autohaus angeschlossen befindet sich der Camping-Shop, in dem auf gut 100 Quadratmetern alles zu finden ist, was das Camper-Herz begehrt – vom Campingstuhl über den Grill bis zur Satellitenschüssel. Was nicht vorrätig ist, bestellt das fachkundige Team gerne. In einem gut 1000-seitigen Katalog können Interessierte auch in Ruhe zu Hause blättern – der Katalog ist im Shop erhältlich. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. „Auch Zubehöranbauten führen wir in unserer Werkstatt durch – von einer Dachklimaanlage über einen Rollerträger für die Mitnahme von Motorrollern bis zum Wechselrichter für eine zuverlässige 230 Volt-Versorgung, auch wenn man nicht am Landstrom hängt, erfüllen wir gerne die Wünsche unserer Kunden.“