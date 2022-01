Tradition, Innovation, Service

"Wir denken vom Kunden aus"

Trotz der Betriebsgröße hat das Autohaus Geiger den persönlichen und familiären Kontakt zu den Kunden nie verloren. Ein gewachsenes Familienunternehmen im besten Sinne, das sich seit 57 Jahren durch Kontinuität, Zuverlässigkeit und stetigen Fortschritt auszeichnet.

Das Autohaus Geiger handelt im Sinne des Kunden. Dem Team ist klar, dass der Besuch im Autohaus meist ein Termin unter vielen am Tag ist. Der Kunde möchte nicht allzu lange warten, hat keine Zeit für langwierigen „Papierkram“ und wünscht sich einen einzigen Ansprechpartner, der sich um alle Wünsche und Bedürfnisse rund um das Kfz kümmert: Reparaturen von PKW und LKW, Tachodienst, Bremsendienst, Einbau von Autogasanlagen in PKW, Unfallreparatur, Fahrzeugaufbereitung, Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Ersatzteil- und Zubehör-Verkauf sowie Finanzierung und Leasing. Geschäftsführer Timo Geiger und die 27 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende, veranlassen alles, damit der Besuch im Autohaus maximal unkompliziert wird. Das herausragende Engagement bleibt in der Branche nicht unbemerkt: Bereits 13 Jahre in Folge erhielt das Autohaus die Note „sehr gut“ im verdeckten Werkstatt-Test von Peugeot für hervorragende Service-Qualität.

Spezialisiert auf Camping

Großes Thema ist der Bereich „Camping“, der durch Corona stark wächst. Viele geschulte Mitarbeiter haben eigene Camping-Erfahrung und können aus erster Hand nahezu sämtliche Arbeiten durchführen, inklusive Gasprüfung und Einbau von Zubehör. In der großzügigen, hohen Werkstatt können sämtliche Radstände, Höhen und Gewichte auf die Hebebühne genommen werden. So kann man bestens vorbereitet den nächsten Traumurlaub oder den lange geplanten Wochenendtrip ansteuern.

Kompetenz für E-Mobilität

Seit den Anfangstagen als Vertragswerkstätte des französischen Herstellers Simca Chrysler und LKW Hanomag hat sich das Autohaus Geiger zu einem vielseitigen Rundum-Service-Partner entwickelt. Seit dem Neubau 1970 wurde am heutigen Standort der Werkstattbereich vergrößert und stets auf den aktuellsten Stand gebracht. So auch in puncto E-Mobilität, auf die Mitarbeiter und Werkstattkonzept mit Schulungen, neuesten Diagnosewerkzeugen, Betriebsausstattung und EDV bestens vorbereitet sind - inklusive Reparatur von E- und Hybridfahrzeugen. In der Neuwagen-Ausstellungshalle werden auch sonntags die aktuellen Modelle von Peugeot und Fiat-Professional/Fiat-Transporter gezeigt. Geiger ist Servicepartner von Fiat-PKW. Als Bonbon kann im Januar der neue Peugeot 308 angeschaut und probegefahren werden.

Weitere Infos: www.geiger-autohaus.de