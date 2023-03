Cleveres Energiesparmodell für Zuhause

Steigende Strompreise, überlastete Stromnetze, drohende Blackouts: Die Hiobsbotschaften wollen kein Ende nehmen. Dabei steht regenerative Energie im Überfluss zur Verfügung - und das nicht nur bei strahlendem Sonnenschein. Der Knackpunkt: Sie muss gewonnen werden und speicherbar sein, damit sie rund um die Uhr nutzbar ist.

Sehr gefragt sind darum nicht mehr nur Balkonsolaranlagen, sondern auch größere Photovoltaikanlagen mit einem Speicher. Die Solarmodule lassen sich an Balkon, Hausdach oder Garage montieren. Kernstück ist der intelligente Hybridinverter, auch Wechselrichter genannt, der den sonnenerzeugten Gleichstrom in einem Akku speichert und ihn in Wechselstrom wandelt. So steht der Solarstrom rund um die Uhr dem Hausnetz zur Nutzung zur Verfügung.

Sonnenstrom auch wenn die Sonne nicht scheint

Den überschüssigen Strom kann der Inverter ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Selbst bei einer Unterbrechung oder dem Ausfall der öffentlichen Stromversorgung kann der Hybridinverter ein unterbrechungsfreies Notstromnetz aufrechterhalten. Leistung und Dauer der Notstromversorgung hängen von der gewählten Anlagengröße und der Kapazität des installierten Inverters und Speichers ab.

Solarkraftanlage MiSoKA von 400 Watt bis 30 Kilowatt

Die Solarkraftanlage, MiSoKA, die die Firma Reh&Schröter Facility Management erfolgreich vertreibt, gibt es von 400 Watt bis 30 Kilowatt und dies derzeit mit null Prozent Mehrwertsteuer.

Verbraucher, die ihr Eigenheim oder die gemietete Wohnung mit einer Anlage ausstatten wollen, finden hier den nötigen Sachverstand, um die geeignete Anlage zu planen und abgestimmt auf den individuellen Verbrauch zu konzipieren. Die Solarpaneele können in unterschiedlichen Himmelsrichtungen sowie an mehreren Orten am Haus montiert werden.

Die Anlage lässt sich an veränderten Bedarf anpassen

Dank der modularen Komponenten kann eine Anlage entsprechend des persönlichen Bedarfs (Haushalt --> Wärmepumpe --> eMobilität) angepasst, erweitert und modernisiert werden.

Eines ist bei allen Anlagen gleich: Sie wandeln Sonnenenergie in Strom um, der nichts kostet. Übrigens: Eine gekaufte oder finanzierte Anlage verursacht nur rund die Hälfte der Kosten gegenüber geleasten Anlagen, die mit null Eigenkapital angeboten werden.