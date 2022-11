Die Kalenderschau 2023 ist eröffnet

Ein attraktiver Wandkalender schafft einen hochwertigen Ersatz für ein Gemälde und bietet den Mehrwert des monatlichen „Bildchen wechsel’ Dich“. Hochwertige Kunstdrucke und Fotografien und schmale ästhetische Kalender im Hochformat sind zum Einrahmen schön. Natur- und Waldkalender mit verträumten Aufnahmen bieten begleitende Texte zum Versinken. An trüben Novembertagen findet sich im Lebensfreude-Kalender sowie in den philosophischen und literarischen Kalendern garantiert eine motivierende Botschaft. „ City lights“ heißt ein Kalender mit gemalten Motiven während der „Blauen Stunde“ vor Tagesanbruch oder Tagende, die aussehen wie fotografiert - ein echtes Highlight. Viele ziehen aus gutem Grund einen Buch- oder Tischkalender zur Organisation der Termine jeder Handy-App vor. Mit einem Postkartenkalender kann man einen Fotogruß mal wieder per Post verschicken – über diese haptische Alternative freut sich jeder. Raffinierte Kochrezepte findet der Hobbykoch auf optisch ansprechenden Küchen- und Kräuterkalendern . Sollte ein Kalender nicht am Lager sein, wird er beim Großhändler bestellt, dies gilt auch für Bücher.

Leckerbissen für Fans von 007, Comics und Krimis

Dietrich Kreh vertieft sich aktuell in die Graphic Novel „Macbeth - König von Schottland“. „Es ist angelehnt an das Schauspiel von Shakespeare, ist toll beschrieben und spart auch nicht mit düsteren Zeichnungen, die wie kleine Kunstwerke die Geschichte tragen. Wer ein Faible dafür hat, wird nicht enttäuscht.“ Mit seinem Buchsortiment möchte Dietrich Kreh viele „Faibles“ und Leseinteressen erreichen. Seine feine Auswahl, die auch kleinere Verlage berücksichtigt, ist einer seiner Erfolgsfaktoren und immer ein Garant für eine außergewöhnliche Geschenkidee. Im „ Krimi-Eck“ stößt jeder Krimifan auf eine unerschöpfliche Fundgrube, auch wenn er schon gefühlt alles im Ermittlermilieu „verschlungen“ hat. Einmal reingeblättert, legt man auch die Bände aus der Reihe „ Mythen der Antike“ nur ungern wieder beiseite. Ilias, Ödipus, die Odyssee, Prinz Eisenherz oder die Götterdämmerung – hier wird klassischer Sagenstoff brillant bebildert vermittelt.

Frisch eingetroffen ist eine traumhafte Auswahl an Bild- und Schmuckbänden , die entführen in wilde Wälder, auf stille Pilgerpfade, zu „Lost Places“ ebenso wie zu den weltbekannten Drehorten der James-Bond-Filme. Der schwarz eingebundene 007-Atlas mit geprägten Lettern in Goldfarbe ist für Bondfans ein Muss. Denselben Leckerbissen erwartet Hitchcock- und Kubrick-Fans, denn auch diese beiden Kultautoren sind in je einem hochwertigen und informativen Bildband verewigt.