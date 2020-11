Digitaler Küchenkauf mit Videoberatung

Bei Planung und Beratung setzt der Küchenprofi schon lange auf digitale Möglichkeiten. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde der Online-Bereich im Zuge eines Umbaus der Ausstellung nochmals kräftig erweitert.

Kunden können dank eines vorbildlichen Hygienekonzepts selbstverständlich auch während des „Lockdown light“ die Küchenausstellung besuchen. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert, sämtliche Hygieneauflagen werden maximal erfüllt, der Kunde kann sich sicher durch die großzügigen Räume bewegen.

Digitale Beratungswelten

Wer lieber den direkten Kontakt umgehen will oder schlicht keine Zeit hat, in die Küchenhalle zu fahren, kann die Planung der neuen Küche oder Outdoorküche, die Badsanierung oder das neue Wohnkonzept ganz bequem von zu Hause aus per Kamera- und Videoberatung angehen. Die Küchenhalle hat modernste Technik am Start für hochauflösende Küchenplanungen online - inklusive der fachgerechten Beratung durch Küchenexperten, die in Full-HD-Videoqualität durch die Ausstellung führen und Live-Eindrücke vermitteln. Nach Aufmaß und Planung erhält der Kunde 4K-Visualisierungen seiner künftigen Räume in brillanter 3D-Optik, aufgenommen mit einer 360-Grad-Kamera.

„Alles ist live planbar, als würde der Kunde mit dem Berater durch die Ausstellung laufen“, schwärmt Geschäftsführer Björn Thiele von der Planungssoftware, die der Kunde ohne Download nutzen kann. Die Küchenhalle plant online auch Kompletteinrichtungen und Raumkonzepte aus einer Hand, inklusive der gesamten Gewerkekoordination.

Auf der Webseite kann der Kunde direkt einen Termin mit seinem persönlichen Küchen- und Raumberater vereinbaren. Der Kunde erhält zur definierten Uhrzeit einen Link, über den er sich zuschaltet und nach einem Klick dem Küchenberater gegenübersitzt.

Ob vor Ort an einem coronakonform ausgestatteten Beratungsplatz oder in der interaktiven Welt der Küchenhalle: Am Anfang steht die präzise Bedarfsanalyse, für die sich die Berater viel Zeit nehmen. Von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung kümmern sich die Berater persönlich um die Belange der Kunden. „Daran ändert auch Corona nichts“, versichert Björn Thiele.

Für ihre kreativen Küchenlösungen, professionelle Handwerksarbeit und den vorbildlichen Service erhielt die Küchenhalle das Gold-Zertifikat beim Küchenatlas. Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DTGV) würdigte die Küchenhalle mit dem Prädikat „Herausragendes Küchenstudio“. Im Wettbewerb um die schönste Küche Deutschlands ist die Küchenhalle Finalist beim Küchen-Award „Goldenes Dreieck“.