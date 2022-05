Einwegplastikfreier Getränkekauf

Anfangs galt sein Konzept noch vielen als „spinnerte Idee“, inzwischen überzeugt der ökologische Wert des plastikfreien Einkaufs immer mehr Verbraucher. Das hat Hans-Peter Kastner dazu bewogen, nach seinem Fachmarkt in Schwaikheim einen weiteren Standort in Birkmannsweiler zu eröffnen. Kastner bedankt sich bei der Kundschaft, die sein Konzept unterstützen.

Auf einer Fläche von 2800 Quadratmetern bietet er mehr als 1500 verschiedene Getränke an, von denen 92 Prozent in Süddeutschland abgefüllt werden. Das einwegplastikfreie Konzept wird beibehalten: Geboten werden Alternativen in Mehrweg-PET-Flaschen, die bis zu 20 Mal wiederbefüllt werden. Das minimiert den Ressourcenverbrauch. Die Regionalität steht immer im Mittelpunkt: Begonnen mit Weinen aus Schwaikheim, Fellbach und dem Remstal, werden auch für die Spirituosenauswahl mit „Berglen-Wasser“ oder „Hößlinswarter Eierlikör“ Produkte ausgewählt, die nur einen Katzensprung von hier hergestellt werden.

DHL-Agentur und Getränke-Lieferdienst

Ein Novum in Birkmannsweiler ist eine Post-DHL-Agentur, die zu denselben Zeiten geöffnet ist wie der Getränkemarkt. Dieser wird zum Logistikzentrum für den Lieferdienst, der künftig neben Schulen, Kindergärten, Gastronomie, Firmen, Privathaushalte auch Veranstaltungen und Feste beliefert. Neben Getränken aller Art umfasst das Festinventar auch Kühlschränke, Biertischgarnituren, Gläser, Kühlwagen, Ausschankwagen, Durchlaufkühler, Sonnenschirme und Stehtische. Wer bis 12 Uhr bestellt, erhält bereits am nächsten Werktag die Lieferung. Leergut wird mitgenommen. Kastner bittet um rechtzeitige Reservierung. Die Kunden haben im Onlineshop www.getraenke-lieferservice-kastner.de immer einen aktuellen Überblick. Dafür, dass alles reibungslos abläuft, sorgt das auf 20 Mitarbeiter gewachsene zuvorkommende Team.

Die größere Fläche ermöglichte eine Sortimentserweiterung. So wurden einige Hersteller aufgenommen, die direkt anliefern und somit im Einkauf die Kosten senken. Das bedeutet, dass bei einigen Produkten trotz Kostensteigerungen der Preis konstant bleiben konnte, andere wurden sogar günstiger. Einsparungen im Einkauf werden eins zu eins an die Kunden weitergegeben. Eins zu eins schlagen sich aber auch die gestiegenen Kosten für Logistik und Hersteller auf manche Artikel nieder, die teurer sind, aber dank der größeren Mengen am größeren Standort deutlich geringer ausfallen als zu befürchten war.