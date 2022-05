Für jeden die passende Werbeform

Die Sales Manager des Zeitungsverlags Waiblingen entwickeln gemeinsam mit ihren Kunden das jeweils passende Werbepaket. Mit kreativen Ideen beraten und realisieren sie individuelle Kundenwünsche und schöpfen dabei werbetechnisch aus dem Vollen.

Sascha Stoll ist für die Winnender Kernstadt und Schelmenholz, die Ortsteile Birkmannsweiler, Hertmannsweiler, Breuningsweiler und Höfen sowie Berglen zuständig. Ein Gebiet, das über eine gute Mischung aus Einzelhandel und Industriegebieten verfügt. „In meinem Beruf gefällt mir am besten, dass ich persönlichen Kontakt zu den Kunden habe und zusammen mit ihnen zielführende Werbekonzepte erstelle – zum Erfolg des Kunden“, sagt Sascha Stoll, der in Winnenden lebt und seit 2012 beim ZVW arbeitet.

Der Zuständigkeitsbereich von Tobias Zahner umfasst Winnenden, Nellmersbach, Leutenbach, Schwaikheim und Affalterbach, wo von Handwerkerbetrieben über mittelständische Betriebe bis zu großen Unternehmen alles dabei ist. „Mir gefällt besonders der Umgang mit den Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Ob Print oder digitales Marketing, ob Google My Business oder Facebook Ads – gerne berate ich die Kunden auch über die neuen Social-Media-Möglichkeiten“, so Tobias Zahner, der in Schwaikheim aufgewachsen ist und seit September 2017 beim ZVW arbeitet.

Eine der vielen attraktiven Werbeformen, um die sich Sascha Stoll und Tobias Zahner kümmern, ist die Reihe „Fachgeschäfte stellen sich vor“. Woche für Woche erscheinen hier Anzeigen verschiedener Kunden, jeweils ein Unternehmen oder Fachgeschäft wird redaktionell näher vorgestellt. Die Sonderseite erscheint jeweils dienstags in der Winnender Zeitung und am darauffolgenden Donnerstag in „Mein Wochenblatt“ Winnenden. Zudem ist sie online auf zvw.de abrufbar. Die textliche und bildliche Ausgestaltung der redaktionellen Vorstellung übernimmt der Zeitungsverlag, zudem besteht für den Kunden die Möglichkeit, den Inhalt seiner Anzeige wöchentlich zu aktualisieren.

Die gute Resonanz und Akzeptanz dieser Reihe hat dazu geführt, dass viele Kunden seit Jahren mitmachen. Wollen auch Sie dabei sein? Dann melden Sie sich bei unseren Sales Managern: