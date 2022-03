Familienbetrieb - seit 56 Jahren

Das Bestattungshaus wurde nach dem Ruhestand von Heinz Duhm und seiner Frau Lore im Jahr 2001 von Klaus Schneider übernommen, der jahrzehntelange Erfahrung als Bestatter im eigenen Familienbetrieb Bestattungen Hofmeister mitbrachte. Er engagierte sich jahrelang als Vorstand der Landesinnung Bestattungsgewerbe Baden-Württemberg. Bis 2010 leitete Bestattermeister Johan Homburg Bestattungen Duhm. 2010 übernahm Bestattermeisterin Tamara Vöth die Geschäftsführung.

Wenn der Mensch den Menschen braucht, steht sie mit ihrem erfahrenen Team zur Seite, dabei begleitet sie der Leitsatz. „Er steht dafür, jeden Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Wir begleiten Trauernde und möchten ihnen helfen, das Geschehene zu begreifen und die Möglichkeit geben, in einem ganz individuellen und persönlichen Rahmen Abschied zu nehmen“, sagt sie.

Jeder Mensch trauert anders und so sind auch die Bedürfnisse sehr verschieden. „Wir nehmen uns die Zeit, um genau den richtigen Weg zu finden.“ Ein Abschied ist die „letzte Feier“ im Leben und sollte so persönlich und individuell gestaltet werden wie der Mensch war.

Warum Rituale wichtig sind

Inzwischen werden bei Bestattungen Duhm alte Bestattungstraditionen mit neuen Ideen und Impulsen verbunden. In der hauseigenen Manufaktur werden zum Beispiel Erinnerungs- und Grabstelen hergestellt. Die alte Tradition des „Totenbretts“ stammt aus der Zeit vor 1800, sie ist also noch älter als das Grabkreuz. Heute sind Grabstelen viel persönlicher und moderner gestaltet. Das Holz und die Särge stammen aus dem Schwarzwald von regionalen Forstbetrieben.

Grüne Linie - Nachhaltige Bestattungen

Als zertifizierter Partner von „Grüne Linie - nachhaltige Bestattungen“ wird auf natürliche Materialien und Waren geachtet. „Wir verzichten auf Kunststoff und lange Lieferwege durch regionale Familienbetriebe.“ Firma Duhm arbeitet exklusiv mit zwei Schreinereien zusammen, in Rudersberg und in Horb. Alle Waren werden in Deutschland hergestellt. Seit zwei Jahren engagiert sich Bestattungen Duhm in verschiedenen Bereichen für den Klimaschutz. Aus einer alten Tradition wird bei der Geburt eines Kindes ein Baum gepflanzt, da er für das Leben steht. Aus dieser Tradition entsprang die Idee, dass, wenn ein Menschenleben endet, ein Erinnerungsbaum gepflanzt wird. Symbol für das Leben und Sinnbild dafür, dass etwas von ihm oder ihr auf der Erde bleibt.