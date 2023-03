„Film ab“: Lesefutter für Leinwandfans

Kubrick-Fans und Hitchcock-Kenner, Wissbegierige und Kunstsinnige, Kinoaffine und Bildbandsammler - die Buchhandlung Kreh hat für sie außergewöhnliche Bildbände für die Großen und Bilderbücher für die Kleinen, vom lehrreichen Lexikon bis zur wunderbaren Wissensbuchreihe. Lexikalisches für Leinwand-Nerds

- das Buch legt Dietrich Kreh kaum noch aus der Hand: „Man findet zu den bekanntesten Filmen viele Infos und Anekdoten, vom Set bis zu den Schauspielern. Genau das Richtige für Filmverrückte.“ Dasselbe Spektrum deckt auch dasab, in kompakter Übersicht, gespickt mit aufschlussreichen Infotexten und tollen Fotos von Filmplakaten und unvergessenen Filmszenen.

Cineastisches für Chronisten

Ins Schwelgen kommen Kinofans beim- eine Auswahl packender Standbilder aus den Filmen. Dazu gibt’s haufenweise Archivmaterial mit Essays, Artikeln und Interviews von und über Kubrick. Eine weitere Fundgrube für Cineasten hält der Bildbandbereit: Illustrierte Szenen und Blicke hinter die Kulissen aller 53 Filme sind eine Liebeserklärung an den Großmeister des Krimis.

Fotografisches für Fantasten

Auf filmischen Pfaden bleibt auch der Bildband: Traumhafte Naturaufnahmen entführen zu den neuseeländischen Originaldrehplätzen der Verfilmung von „Herr der Ringe“. Wildromantische Naturplätze lassen sich auch ganz hier in der Nähe aufspüren:- das sind vergessene Orte und verlassene Gebäude, in denen sich ganz eigene, beruhigende Bilderwelten auftun. Kreh bietet viele Bände, um einzutauchen in die verwunschenen Welten.

Nachschlagenswertes für Neugierige

Eine neue, schick gestaltete Buchreihe vermittelt geballtes Wissen über zahlreiche Interessensgebiete: Mythologie, Kunst, Literatur, Geschichte, Mathe, Physik und Astronomie. Übersichtlich, lexikalisch und chronologisch gegliedert lassen sich Allgemeinbildungslücken im Nu schließen.

Peppige Klassiker aus klassischer Pappe

Auch für die kleine Bilderbuchleserschaft gibt es Hinreißendes: Heißgeliebt ist das Fotokinderbuch- einer von vielen Pappbilderbuchklassikern, die schon viele Generationen beim Lesenlernen begleitet haben.

