Frühjahrsaktion bei SCHWARZ

Das Fenster der Zukunft Mit dem konkurrenzlosen Profilsystem KF520 werden höchste Ansprüche an Design und Technik vereint.

Der Fensterflügel ist durch seine Glasoptik von außen nicht sichtbar und optisch von einer Fixverglasung nicht zu unterscheiden. In diesem Flügel verbirgt sich auch die revolutionäre Verriegelung „I-tec Secure“, die ein Aushebeln des Fensters unmöglich macht - konkurrenzlos in der Branche. Integrierte Klappen drücken beim Verriegeln an allen Seiten in das Rahmeninnere und bieten so maximalen Einbruchschutz. Für das KF520 und alle anderen Kunststoff- und Holz-Aluminium-Fensterelemente gibt es jetzt bis zum 14. Mai 2022 die 3-fach-Verglasung zum Preis der 2-fach-Verglasung. Der Einsatz einer 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung von Internorm verbessert die Energiebilanz erheblich und hält die Heizkosten gering.

SCHWARZ Türen

In seiner großen Herstellerausstellung zeigt SCHWARZ nicht nur Fenster, sondern vor allem auch Haus- und Innentüren. Haustüren aus Holz oder Aluminium stammen aus eigener Fertigung und können besonders individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Hinzu kommt eine große Auswahl an Innentüren und Wohnungsabschlusstüren.

Was zeichnet SCHWARZ aus?

Kompetente Fachberatung

Fokus auf Individualität

Über 60 Jahre Erfahrung

Fachkundige Montage

Weitere Infos zur Aktion und mehr unter www.schwarz-tueren.de

SCHWARZ GmbH

Otto-Hahn-Straße 6

71364 Winnenden

Telefon 07195 13992-0