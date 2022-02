Großzügig und effizient: XXL-Verglasungen

Hebe-Schiebetüren für Sanierung und Neubau

An Stelle herkömmlicher Balkontüren ermöglichen Hebe-Schiebetüren wesentlich breitere Öffnungen und schaffen so einen offenen Raum mit einem Maximum an Luft und Licht. Durch bodentiefe Verglasungen, barrierefreie Bodenschwellen und einen besonders leichtgängigen Mechanismus wird der Wohnkomfort zusätzlich erhöht.

Als zertifizierter „1st Window Partner“ des europäischen Marktführers Internorm bietet SCHWARZ eine kompetente Fachberatung sowie eine reibungslose Montage durch speziell geschulte Mitarbeiter auch bei größten Abmessungen.

Bodentief. Aber wirklich...

Mit einem neuartigen, innovativen Fenstersystem können XXL-Glasflächen nun auch vollständig rahmenlos ausgeführt werden.

Der ausgeklügelte Rahmen verschwindet dabei vollständig im Mauerwerk und kann dennoch problemlos mit Hebe-Schiebetüren und allen Internorm-Fenstern kombiniert werden. Ein Plus für die Qualität des Wohnens. Damit bietet SCHWARZ die perfekte Lösung für attraktive, architektonisch anspruchsvolle Wohnideen. Dank 3-fach-Sicherheitsgläsern werden dennoch höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Einbruchschutz erfüllt.

SCHWARZ Türen

In der Ausstellung in Winnenden-Hertmannsweiler präsentieren sich alle Produkte dem Besucher, ergänzt durch eine ausführliche Beratung durch Fachkräfte.

Was zeichnet SCHWARZ aus?

• Fachausstellung für Haustüren, Innentüren, Wohnungsabschlusstüren und Fenstersysteme

• Kompetente Fachberatung

