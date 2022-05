Insektenschutz ist ein Segen

Mit dem Sommer werden nicht nur wir rege, auch die Insektenwelt ist schwer aktiv. Leider verirren sich viele krabbelnde und summende „Besucher“ auch gerne in unsere Lebensräume, in denen wir aber selbst Vorkehrungen treffen können, um sie draußen in der Natur zu halten und den Sommer und schönes Wetter zu uns reinzulassen.

Mit einer von Emil Schwarz individuell geplanten und auf Maß gefertigten Lösung für den professionellen innenliegenden Insektenschutz lässt sich die warme Jahreszeit gut geschützt gegen Sonneneinstrahlung und ohne unerwünschten „Begegnungsverkehr“ mit dem Insektenreich genießen.

Für die passende Insektenschutzanlage, die multifunktional geplant und zugleich auch um einen effektiven Sonnen- und Blendschutz erweitert werden kann, gibt es viele Möglichkeiten.

Die bei Emil Schwarz erhältlichen Qualitätsprodukte und antimikrobiellen Spezialgewebe und Raumtextilien von MHZ halten zusätzlich Pollen, Keime und Staub fern und überzeugen mit ausgeklügelter Technik und dem Mehr an Qualität und Komfort.

Maßgefertigte Spannrahmen, Pendel- und Drehrahmen für Fenster und Türen sowie Schiebeanlagen, Plissee-Türen und Rollos lassen sich mit wenigen Handgriffen anbringen.

Ohne „Plagegeister“ in den Mai starten

Emil Schwarz bietet die Expertise und professionelle Materialien für besondere effektive Sonnenschutzsysteme für den Innenraum, die das einfallende Sonnenlicht dosieren und unerwünschte Plagegeister „aussperren“.

Im Showroom startet eine Tour zu neuen Wohntrends

Das Team plant und realisiert auch für sämtliche weitere Bereiche der Raumausstattung passgenaue Lösungen - damit das Wohlbefinden und eine entspannte Atmosphäre in jede Wohnumgebung einziehen können.

Bei der Auswahl hilft die Raumausstattermeisterin Lisa Jergentz. Sie lädt zu einer Entdeckungsreise durch den Showroom für Raumausstattung ein und freut sich, die riesige Produktvielfalt sowie Muster der vielfältigen Boden-Hersteller zu zeigen, zu beraten und Inspirationen zum Thema modernes Wohnen zu geben.

Mit vielen schönen, langlebigen Materialien lassen sich vielfältige individuelle Wohnideen für die Auszeit in den eigenen vier Wänden gestalten.

Die Montage in allen Bereichen übernehmen ausschließlich fest angestellte und ausgebildete Mitarbeiter von Emil Schwarz.

Die Profis für Boden und Raumausstattung sind für die Kunden da.